Застрявшие в Дубае туристы пожаловались на отсутствие напитков и горячего питания

Фото: телеграм-канал Readovka

Застрявшие в аэропорту Дубая из-за непогоды российские туристы пожаловались на отсутствие напитков и горячего питания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы АТОР Артура Мурадяна.

По его словам, на фоне жалоб россиян готовится обращение к перевозчикам.

"Письмо подготовлено, будет направлено руководству всех ближневосточных перевозчиков, поскольку поступают жалобы от пассажиров о неисполнении международных норм и требований в части обеспечения пассажиров едой и напитками", – объяснил он.

Министерство экономического развития сообщило РИА Новости, что сейчас в ОАЭ находятся около 2 тысяч организованных туристов из РФ. В ведомстве заверили, что у всех россиян есть жилье и питание. Туроператоры находятся с перевозчиками на связи и следят за ситуацией с задержкой рейсов, добавили там.

В свою очередь, Росавиация в своем телеграм-канале отметила, что компании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" прикладывают все усилия, чтобы обеспечить возвращение туристов как можно скорее.

Ранее авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из аэропорта Дубая, из-за ливней. Всего за сутки там выпало почти две годовых нормы осадков.

Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. 16 апреля он временно начал перенаправлять рейсы в другие гавани.

На тот момент сообщалось о почти 2,5 тысячи россиян, ожидающих свои рейсы из ОАЭ.

