Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из Дубая

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Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из Международного аэропорта Дубая, в связи с операционными проблемами, вызванными неблагоприятными погодными условиями, сообщает ТАСС.

Зарегистрироваться нельзя с 08:00 (07:00 по московскому времени) 17 апреля до полуночи. При этом пассажиры транзитных рейсов, следующих через Дубай, смогут продолжить полет.

В авиакомпании предупредили, что некоторые рейсы могут прибывать и отправляться с задержками, поэтому пассажиров просят уточнять актуальное расписание на сайте перевозчика.

Всего за сутки в Дубае выпало почти две годовых нормы осадков, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, там выпало 142 миллиметра осадков, что в 47 раз больше апрельского лимита и в 1,8 раза больше годовой нормы. Тишковец добавил, что обильные ливни сопровождались другими экстремальными природными явлениями. Так, высота грозовых облаков достигала 13–15 километров, порывы ветра – 19–26 метров в секунду, а высота волн на море – 3,5 метра.

В ночь на 16 апреля ОАЭ накрыли редкие для засушливого региона проливные дожди. Национальный центр метеорологии сообщил, что непогода сохранится в ОАЭ до 18:00 17 апреля. По его данным, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет.

В связи с ураганом и дождями местных жителей призвали не покидать дома. Учеников школ перевели на дистанционный формат обучения.

Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. Он временно перенаправляет рейсы, которые должны были прибыть вечером 16 апреля, в другие гавани.

Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней. Пассажирам предложены размещение и питание.

