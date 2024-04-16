Международный аэропорт Дубая отменил 45 рейсов из-за проливных дождей

Международный аэропорт Дубая 16 апреля отменил 45 рейсов из-за проливных дождей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации воздушной гавани.

Осадки обрушились на ОАЭ 15 апреля. На следующий день началась вторая волна непогоды.

Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут. После этого он продолжил функционировать.

"В общей сложности 21 убывающий и 24 прибывающих рейса были отменены этим утром, еще три были перенаправлены в другие соседние аэропорты", – говорится в сообщении.

Издание Khaleej Times сообщает, что из-за проливных дождей в стране затопило многие дороги. Подтопленными также оказались пути, ведущие к аэропорту в Дубае.

Более того, из-за непогоды было прервано движение поездов между двумя станциями метро в Дубае. Движение по некоторым улицам сейчас невозможно.

В связи с ливнями местным жителям рекомендовали не покидать дома, а школьников перевели на дистанционный формат обучения.

До этого стало известно, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Их общий объем 14 и 15 апреля составил 10 миллиметров. Пасмурная погода и осадки продержатся в столице до конца недели.