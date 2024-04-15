Дожди ожидаются в Московском регионе до конца недели

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Московском регионе ожидаются дожди и сильное потепление до 19 апреля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

По словам метеоролога, 15 апреля пойдет дождь ближе к вечеру. В среду и четверг также ожидаются интенсивные и продолжительные осадки. Дождь закончится под утро пятницы, 19 апреля.

Шувалов отметил, что температура воздуха на неделе будет в пределах 9–13 градусов тепла. В пятницу ветер с восточного перейдет на южный и столбики термометров могут показать до 18 градусов.

Атмосферное давление будет падать, поскольку циклон надвигается с юга. После пятницы вновь возможно похолодание, подчеркнул синоптик.

В свою очередь, метеоролог Александр Ильин заявил, что с 15 по 21 апреля может выпасть месячная норма осадков.

"В апреле норма – 37 миллиметров, так что это от 25 до 30 миллиметров осадков на этой неделе с учетом тех, что прошли ночью", – цитирует синоптика RT.

Ильин дополнил, что погода на неделе составит от 9 до 14 градусов. А в воскресенье ожидается потепление до 16 градусов тепла.

До этого стало известно, что до конца 15 апреля в столице ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства напомнили о мерах безопасности в условиях непогоды. Москвичей попросили не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

