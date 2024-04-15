Порывистый ветер ожидается в Москве до конца 15 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывистый ветер ожидается в Москве в понедельник, 15 апреля. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 11:00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду", – говорится в публикации.

Ведомство напомнило о мерах безопасности в условиях непогоды. Так, граждан просят не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

В свою очередь, столичный Дептранс в своем аккаунте обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее. Транспортные средства не следует также парковать вблизи шатких конструкций, говорится в сообщении.

В случае обнаружения сломанного знака или светофора следует обращаться по номеру 3210.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в городе выпадет месячная норма осадков – до 37–38 миллиметров. По данным специалиста, интенсивные ливни пройдут вечером в четверг, 18 апреля, и ночью в пятницу, 19 апреля.

Кратковременный дождь, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается и 15 апреля.

