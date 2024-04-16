16 апреля, 21:52В мире
Очевидец рассказал о непогоде в Дубае
"Сегодня утром с женой собрались в посольство России, чтобы семейные дела свои решить, выехав из нашего билдинга, поняли, что нет пути, уже все, некоторые припаркованные машины не видно", – рассказал он.
На кадрах Руслана видно, что автомобили практически оказались под водой. Некоторые люди забираются на крыши авто, чтобы спастись. Дороги в городе перекрыли.
В связи с ураганом и дождями местных жителей призвали не покидать дома. Учеников школ перевели на дистанционный формат обучения. Национальный центр метеорологии сообщил, что непогода сохранится в ОАЭ до 18:00 17 апреля.