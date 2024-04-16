16 апреля, 19:00Транспорт
"Аэрофлот" перенес вылеты трех рейсов из Дубая в Москву из-за непогоды
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" перенес время вылетов трех рейсов из Дубая в Москву из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы компании.
В сообщении отметили, что перенесено время рейсов:
- SU525 ориентировочно до 04:10 17 апреля 2024 года;
- SU521 ориентировочно до 04:40 17 апреля 2024 года;
- SU527 ориентировочно до 05:10 17 апреля 2024 года.
В пресс-службе сообщили, что на время ожидания вылета пассажиров задержанных рейсов обеспечат услугами в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.
Кроме того, международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий, передает ТАСС со ссылкой на компанию-оператор.
Там уточнили, что аэропорт временно перенаправляет рейсы, которые должны были прибыть вечером 16 апреля, в другие гавани.
Ранее международный аэропорт Дубая отменил 45 рейсов из-за проливных дождей. Сильные осадки в ОАЭ начались 15 апреля. На следующий день пошла вторая волна непогоды.
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