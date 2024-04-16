"Аэрофлот" перенес вылеты трех рейсов из Дубая в Москву из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" перенес время вылетов трех рейсов из Дубая в Москву из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы компании.

В сообщении отметили, что перенесено время рейсов:



SU525 ориентировочно до 04:10 17 апреля 2024 года;

SU521 ориентировочно до 04:40 17 апреля 2024 года;

SU527 ориентировочно до 05:10 17 апреля 2024 года.

В пресс-службе сообщили, что на время ожидания вылета пассажиров задержанных рейсов обеспечат услугами в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.

Кроме того, международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий, передает ТАСС со ссылкой на компанию-оператор.

Там уточнили, что аэропорт временно перенаправляет рейсы, которые должны были прибыть вечером 16 апреля, в другие гавани.

Ранее международный аэропорт Дубая отменил 45 рейсов из-за проливных дождей. Сильные осадки в ОАЭ начались 15 апреля. На следующий день пошла вторая волна непогоды.