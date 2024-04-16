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16 апреля, 12:00

Транспорт

"Аэрофлот" разрешил перевозить питомцев весом до 15 кг на соседнем кресле

"Аэрофлот" разрешил перевозить питомцев весом до 15 кг на соседнем кресле

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"Аэрофлот" разрешил перевозить домашних питомцев на соседнем пассажирском кресле

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После трех месяцев тестирования услуги "Аэрофлот" разрешил перевозить домашних животных весом до 15 килограммов в переноске на соседнем пассажирском кресле. При этом переноску определенных габаритов разрешается размещать только на местах у иллюминатора. Стоимость такой опции будет равна стоимости взрослого билета.

У другого российского перевозчика – авиакомпании S7 – на соседнем кресле разрешается провоз питомца в жестком контейнере весом до 23 килограммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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