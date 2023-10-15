15 октября, 09:45Транспорт
Столичный метрополитен пригласил москвичей провести день с собаками-проводниками
За работой собак-проводников можно будет понаблюдать в Московском метрополитене. На специальную акцию москвичей приглашает городской департамент транспорта.
Гостей ждут рядом с эскалаторной галереей на "Воробьевых горах" с 11:00 до 14:00 в воскресенье, 15 октября. Пассажирам покажут, как обученные животные помогают незрячим людям ориентироваться в пространстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.