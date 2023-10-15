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15 октября, 09:45

Транспорт

Столичный метрополитен пригласил москвичей провести день с собаками-проводниками

Столичный метрополитен пригласил москвичей провести день с собаками-проводниками

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о жизни зверей осенью

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За работой собак-проводников можно будет понаблюдать в Московском метрополитене. На специальную акцию москвичей приглашает городской департамент транспорта.

Гостей ждут рядом с эскалаторной галереей на "Воробьевых горах" с 11:00 до 14:00 в воскресенье, 15 октября. Пассажирам покажут, как обученные животные помогают незрячим людям ориентироваться в пространстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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