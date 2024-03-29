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29 марта, 12:30

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Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

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Каждый москвич с инвалидностью получает комплексную помощь от города. На данный момент в столице 943 тысячи таких жителей. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Семьи, где родились дети с особенностями здоровья, могут обратиться в службу ранней помощи. Также открыты 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров. Кроме того, в каждом округе есть бригады мобильной службы реабилитации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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