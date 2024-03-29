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29 марта, 11:15

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Медицинский каркас Москвы позволяет оказывать помощь при любых ЧС

Медицинский каркас Москвы позволяет оказывать помощь при любых ЧС

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Москва сформировала медицинский каркас, который позволяет оказывать помощь при любых чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Работа над новой системой велась много лет. За это время открывались больницы, менялся подход и стандарт оказания экстренной медпомощи с учетом мировых тенденций. Часть крупных стационаров города уже работают по нему, в будущем практику распространят на все оставшиеся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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