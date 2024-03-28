Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген. Об этом градоначальник написал в своем личном блоге.

"Еще одна станция Троицкой линии метро – "Корниловская" – готова уже на 70%", – написал мэр.

Станция станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО. Мэр подчеркнул, что функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит для граждан удобные пересадки между разными видами городского транспорта.

В данный момент на станции завершается возведение конструкций, ведутся активные работы в вестибюлях, прокладываются инженерные коммуникации и ведется отделка пола гранитом.

Сейчас рабочие продолжают строительство первой очереди новой линии метро протяженностью 26 километров. На первом участке Троицкой линии появятся 11 станций: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".