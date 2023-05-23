Ракова рассказала об открытии новой рентген-операционной в больнице имени Юдина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В городской клинической больнице (ГКБ) имени Юдина начала работать новая рентген-хирургическая операционная. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, помещение было оснащено высокотехнологичной аппаратурой, которая позволит врачам проводить самые сложные операции на кровеносных сосудах при помощи малотравматичных хирургических методов.

Благодаря современному ангиографическому комплексу с высоким разрешением изображения врачи ГКБ могут быстро и точно исследовать просветы сосудов и полостей сердца пациента, а также контролировать ход операций. В здании ГКБ это третья подобная операционная, отметила Ракова.

"При помощи ангиографа врачи могут проводить эффективную диагностику сосудов и осуществлять визуальный контроль за ходом операции. Помимо качественной визуализации, аппарат обладает сниженной рентгеновской нагрузкой по сравнению с аппаратами предыдущего поколения, это значит, что лучевое воздействие на пациентов будет минимальным", – сказала она.

Одним из приоритетных направлений рентген-хирургической службы больницы является оказание неотложной помощи пациентам, госпитализированным с острым инфарктом миокарда и инсультом, подчеркнула заммэра.

По этой причине помещения находятся на первом этаже главного корпуса ГКБ, рядом были расположены приемное отделение и шоковый зал.

Новый ангиографический комплекс позволит проводить все виды исследований при сердечно-сосудистых катастрофах, приобретенных пороках сердца, артериальных патологиях и других заболеваниях. Операционная оснащена аппаратом ЭКМО для механической поддержки кровообращения и другим оборудованием, отметила Ракова.

Помещение для операций было открыто на базе отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения. Его создали, чтобы внедрять и развивать новые эндоваскулярные технологии в больницах, подчеркнула заместитель мэра. Специалисты отделения оказывают помощь всем пациентам круглосуточно.

Заммэра отметила, что в отделении работают высокопрофессиональные врачи с многолетним стажем, которые регулярно повышают свою квалификацию. Также в отделении ведется научная работа для последующего внедрения в практику новых рентген-хирургических методов диагностики и их лечения.

Ранее Ракова рассказала о сервисе с искусственным интеллектом, который способен обнаружить рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. В настоящее время ИИ в лучевой диагностике фиксирует патологии уже по 21 клиническому направлению, подчеркнула она.

