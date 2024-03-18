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18 марта, 07:45

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ИИ помогает столичным врачам описывать более 100 тыс исследований в неделю

ИИ помогает столичным врачам описывать более 100 тыс исследований в неделю

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В Московском центре диагностики и телемедицины искусственный интеллект помогает врачам описывать более 100 тысяч КТ, МРТ, маммограмм и рентгенологических снимков в неделю. Теперь то, что раньше отнимало большое количество времени у врачей, делает нейросеть.

Например, раньше доктора тратили около 15 минут, чтобы измерить очаг поражения на снимке вручную. Искусственный интеллект делает это в разы быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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