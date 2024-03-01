Собянин: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжают модернизировать крупнейший городской детский стационар Морозовской больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Отреставрируем исторический Амбулаторный корпус. Здание 1901 года постройки обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения", – рассказал мэр.

Сейчас в здании располагаются лабораторная служба и административные помещения.

В 2017 году город совместно с Минздравом РФ достроили новый корпус больницы. Туда перевели большую часть лечебных и диагностических отделений. Позже в нем открыли первый в России Городской центр детской трансфузиологии. Также спустя некоторое время заработали педиатрический и паллиативный корпуса.

До этого Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке. Здание оснастили самым современным оборудованием. Получать медицинскую помощь в нем смогут не только жители ТиНАО, но и всех округов Москвы.

