Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый корпус лучевой терапии в составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" готовится к открытию. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра объекта.

Как он отметил, здание оснастили самым современным оборудованием.

"Это целый медицинской город, который будет качественно обслуживать не только ТиНАО, но и районы Старой Москвы. В целом миллионы людей здесь будут получать качественную медицинскую помощь", – подчеркнул мэр.

Собянин указал, что столичная система здравоохранения совершила революцию в диагностике онкологических заболеваний. Так, были сокращены сроки проведения и увеличена точность исследований. В настоящее время идет внедрение технологии искусственного интеллекта.

"Мы закончили цифровой контур в области патоморфологических исследований онкологии на уровне лаборатории первого уровня. Это такая своеобразная революция в области постановки диагнозов, назначения лекарств, потому что у врача появились совершенно другие возможности", – сказал градоначальник.

Строительство корпуса лучевой терапии завершилось в январе этого года. Площадь здания составляет 19,9 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан на 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек – дневного.

В здании откроется отделение радионуклидной диагностики, где врачи будут фиксировать злокачественные новообразования на ранних стадиях. Для оснащения была закуплена новейшая медицинская техника. Первых пациентов корпус сможет принять уже осенью.

Ранее Собянин сообщил, что Москва закупает лучшие технологии для постоянного пользования в больницах и школах. Там стали тестировать все больше инноваций. По словам градоначальника, в столице начала работать мультиплексная диагностическая панель для выявления возбудителей респираторных заболеваний. Она способна быстро проверить биоматериал на 26 самых распространенных инфекций.

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