Собянин рассказал о второй волне обновления медицинского оборудования в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В настоящее время в столице идет вторая волна обновления медицинского оборудования, отметил Сергей Собянин в рамках заседания конгресса "Национальное здравоохранение – 2023".

"По всей стране и в Москве уже вторая волна идет обновления оборудования. И это оборудование, конечно, должно быть максимально современным, максимально технологичным, максимально достигать уровня мирового здравоохранения. Это очень и очень важно", – подчеркнул он.

Градоначальник обратил внимание, что к высоким показателям в системе здравоохранения не получится прийти без должного материального обеспечения, высокотехнологичного оборудования и специалистов, которые умеют работать с современной техникой.

Мэр также рассказал о планах по строительству и реконструкции более 1,5 миллиона квадратных метров площадей для медучреждений. По его словам, за последние годы аналогичные работы прошли на площади 1,2 миллиона квадратных метров. При возведении больниц Москва старается использовать лучший мировой опыт, добавил Собянин.

В ходе заседания он выразил уверенность, что в ближайшие пять лет в Москве будет создан "реальный костяк современного здравоохранения с точки зрения материальной базы".

Ранее Собянин сообщил, что после реконструкции паллиативного корпуса Морозовской детской городской клинической больницы в медучреждение было закуплено свыше 800 единиц медицинского оборудования: наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ.

Реконструкция трехэтажного корпуса 1902 года постройки началась в январе 2022 и завершилась летом 2023 года.



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