Более 1 200 современных дефибрилляторов закупили для машин скорой помощи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Более 1 200 современных дефибрилляторов-мониторов закупили для машин скорой медицинской помощи в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



Из закупленных аппаратов почти 900 уже используются столичными медиками, подчеркнула заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, все автомобили скорой помощи в городе будут оснащены современными дефибрилляторами к началу 2024 года.

"Каждая машина скорой помощи является настоящей реанимационной палатой на колесах, где пациентам в критическом состоянии, например при остановке сердца или шоке, могут оказать помощь. <...> Благодаря новым мониторам московские врачи смогут еще быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой", – уточнила она.

Устройства могут дистанционно передавать данные о состоянии пациента и работать в различных режимах. В автоматическом режиме прибор сам определит необходимость проведения дефибрилляции, а также настроит параметры необходимого разряда.

Также здесь впервые появилась функция измерения количества углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Это поможет контролировать состояние пациента и определить момента запуска сердца больного, когда реанимацию уже можно завершить.

Ранее Сергей Собянин заявил, что после реконструкции паллиативного корпуса Морозовской детской городской клинической больницы в медучреждение было закуплено свыше 800 единиц медицинского оборудования: наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ. Реконструкция трехэтажного корпуса 1902 года постройки началась в январе 2022 и завершилась летом 2023 года.

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