Флагманскому центру Института Склифосовского исполнился год

Флагманский центр Института Склифосовского отмечает год с момента открытия. За это время там получили медпомощь уже более 55 тысяч пациентов.

Ввод нового подразделения позволил увеличить скорость оказания экстренной помощи в 1,5 раза. Так, в сутки флагманский центр может принимать до 200 неотложных пациентов. Для них оборудованы 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек и девять операционных.

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