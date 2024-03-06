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06 марта, 11:15

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Флагманскому центру Института Склифосовского исполнился год

Флагманскому центру Института Склифосовского исполнился год

Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

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Флагманский центр Института Склифосовского отмечает год с момента открытия. За это время там получили медпомощь уже более 55 тысяч пациентов.

Ввод нового подразделения позволил увеличить скорость оказания экстренной помощи в 1,5 раза. Так, в сутки флагманский центр может принимать до 200 неотложных пациентов. Для них оборудованы 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек и девять операционных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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