Варианты оформления палат представили в новом корпусе ДГКБ святого Владимира

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Несколько вариантов оформления палат представили в новом корпусе детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира в Сокольниках. Об этом заявил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.

По его словам, общая готовность медучреждения составляет 45%. Особое внимание было уделено выбору внутренней отделки помещений, поэтому строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат, сказал Загрутдинов и добавил, что в шоуруме профильные специалисты могут выбрать наиболее подходящие видовые и функциональные характеристики материалов, мебели и дизайна для комфортного нахождения в палатах пациентов и их сопровождающих.

Он отметил, что общая площадь шестиэтажного медучреждения составит 56 тысяч квадратных метров. Внутри разместят 570 коек, что позволит значительно увеличить мощность больницы. На крыше здания будет вертолетная площадка, поэтому врачи смогут принимать экстренных пациентов, подчеркнул глава Депстроя Москвы.

Загрутдинов указал, что в новом комплексе оборудуют 15 операционных, из которых 9 – общехирургического профиля, 1 – гибридная ангиографическая, 2 – малые, 3 – малые в блоке стационара кратковременного пребывания. Кроме того, в здании расположатся 20 отделений стационара и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, рассказал он.

Отмечается, что в новом здании будут работать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории. Обновление лаборатории расширит спектр исследований. Также в здании будет отделение трансфузиологии.

Кроме современного медоборудования, способствовать лечению будет и специальная среда, созданная в больнице. Маленьких пациентов будут размещать в палатах малой вместимости, где будет все необходимое для совместного пребывания ребенка и мамы. В частности, там предусмотрены отдельные кровати для мам, в каждой палате – душ и телевизор. Будут и подростковые палаты, предназначенные для детей старшего возраста.

В заключение глава Депстроя сказал, что в медучреждении установят почти 1,5 тысячи единиц медоборудования, в том числе свыше 10 единиц тяжелого. Также предусмотрены медицинская мебель и специализированные инструменты, резюмировал он.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что еще в четырех московских больницах внедрили соцкоординаторов. Они приступили к работе в ДКГБ № 9 имени Г. Н. Сперанского, имени святого Владимира и имени Н. Ф. Филатова, а также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии, отметила она и напомнила, что соцкоординаторы решают немедицинские вопросы и оказывают семьям психологическую поддержку в тяжелый период.

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