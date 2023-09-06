Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

100-летний юбилей отмечает детская больницы имени Сперанского. За время существования медучреждения врачи спасли тысячи детей. На данный момент это современный многопрофильный стационар, оснащенный новейшим диагностическим оборудованием. Для экстренных случаев в больнице есть даже собственная вертолетная площадка.

Сергей Собянин поздравил сотрудников медучреждения. Градоначальник обратил внимание, что на базе медучреждения работает центр неонатальной нефрологии и диализа, где помогают новорожденным, у которых есть проблемы с почками. Также там функционируют ожоговый детский центр по лечению термических травм, в котором можно получить как медицинскую, так и психологическую помощь, и центр аллергологии и иммунологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.