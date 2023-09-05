Собянин: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинской системе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот, сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" V Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что в этом году город приступил к следующему этапу внутреннего документооборота в поликлиниках и больницах. Как отметил мэр, по сути, стояла задача отменить любые бумажные документы в медицинский системе.

"Когда полностью вся система переходит в электронную прозрачную систему, появляется другой совершенно эффект: и финансовый, и экономический, и организационный, и с точки зрения контроля, и соблюдения технологий. Мы считаем, что мы уже готовы к 2025 году полностью всю медицинскую систему перенести на безбумажный вариант в режиме электронного цифрового документооборота", – сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, на 2025 год запланирован очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Как пояснил мэр, в этом году Москва переходит к следующему этапу, когда искусственный интеллект ставит не предварительный, а окончательный диагноз на основе всех собранных данных по пациенту по 95 нозологиям.

Собянин назвал это прорывом мирового уровня. Он отметил, что в 2025 году город будет готов переходить к проактивной постановке диагноза, когда искусственный интеллект на основе обработки данных медицинской карты будет сам говорить о том, что у пациента есть проблемы, и ставить предварительный диагноз, таким образом инициируя диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что перевод на электронный документооборот в строительстве завершат в Москве до конца года. По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, в планах на 2023 год довести долю электронного документооборота до 100%.

Он уточнил, что в последние два года было оцифровано 250 тысяч пакетов документов по возводимым объектам. Загрутдинов заявил, что такой объем бумаг могут вместить 1,5 тысячи КамАЗов. Если эту документацию выстроить в ряд, то протяженность составит 9,5 километра, что сопоставимо с бульварным кольцом Москвы.

Загрутдинов пояснил, что в будущем об истории любого возведенного объекта можно будет узнать в привязанном к нему архиве документов. Там будет содержаться информация о заказчике, строителе, самом процессе, соответствии чертежей построенному объекту и другое.

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