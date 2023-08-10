Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Перевод на электронный документооборот в строительстве завершат в Москве до конца года, заявил руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов на стратегической сессии по вопросам цифровизации строительной отрасли в рамках Московского урбанистического форума.

"Цифровые сервисы работают в Департаменте с 2021 года, когда мы начали оцифровывать исполнительную документацию, и за это время показатели по сформированным и подписанным электронным документам в системе дают понять нам самим, что мы выбрали верный путь", – сказал Загрутдинов.

По его словам, в планах департамента на 2023 год есть доведения доли электронного документооборота до 100%.

Он уточнил, что в последние два года было оцифровано 250 тысяч пакетов документов по возводимым объектам. В это число включена исполнительная документация. Загрутдинов заявил, что такой объем бумаг могут вместить 1,5 тысячи камазов. Если эту документацию выстроить в ряд, то протяженность составит 9,5 километра, что сопоставимо с бульварным кольцом Москвы.

Загрутдинов пояснил, что в будущем о истории любого возведенного объекта можно будет узнать в привязанном к ней архиве документов. Там будет содержаться информация о заказчике, строителе, самом процессе, соответствии чертежей построенному объекту и другое.

Руководитель Депстроя подчеркнул, что задача цифровизации пока не решена ни у одной страны в мире, несмотря на то, что за рубежом существует много качественных информационных продуктов.

"Мы же должны собрать в единую цепочку процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Поэтому департамент строительства Москвы заключил соглашение с министерством строительства РФ, на примере города будет формироваться методология для отрасли во всей стране", – заключил Загрутдинов.

Ранее Загрутдинов рассказал, что на данный момент 704 объекта департамента строительства находятся в системе цифровых сервисов.

Глава департамента отметил, что все строящиеся объекты, за небольшим исключением, сопровождаются электронными документами – от ПИРов до оплаты и передачи на баланс.

По словам Загрутдинов, планируется приступить к применению цифровой информационной модели и при строительстве, затем использовать для формирования цифровых двойников города.

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