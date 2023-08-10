Более 700 объектов Депстроя добавили в систему цифровых сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На данный момент 704 объекта департамента строительства находятся в системе цифровых сервисов. Об этом сообщил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Опыт департамента строительства в цифровизации на сегодняшний день уже достаточно обширен. Технический документооборот на протяжении всего жизненного цикла сейчас уже полностью находится в электронном виде", – сказал он на стратегической сессии по вопросам цифровизации строительной отрасли в рамках Московского урбанистического форума.

По его данным, все строящиеся объекты, за небольшим исключением, сопровождаются электронными документами – от ПИРов до оплаты и передачи на баланс. Также все контракты, заключаемые на проектирование, проходят через технологии информационного моделирования (ТИМ), так как департамент занимается вопросами их активного внедрения.

Загрутдинов добавил, что планируется начать применять цифровую информационную модель и при строительстве, затем использовать для формирования цифровых двойников города. Сейчас более 200 объектов проектируются с применением модели, она используется при строительстве 41 объекта.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сказал, что реализацию программы реновации ускорят в Москве с помощью ТИМ. Первый дом с применением ТИМ ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок.

До этого отмечалось, что цифровизация московских строек позволила уменьшить сроки согласования документации в пять раз, а также снизить стоимость строительства на 10%. Это стало возможным благодаря системе автоматизации и управления проектами.

Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации