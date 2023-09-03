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Новости

03 сентября, 11:30

Город

Собянин рассказал, как приводят в порядок территории у будущих станций метро

Собянин рассказал, как приводят в порядок территории у будущих станций метро

Собянин: льготное инвесткредитование позволит создать более 10 тыс рабочих мест

Собянин рассказал о развитии транспорта в северных районах столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: Кольцевая линия стала на 23% свободнее после открытия БКЛ

Собянин: за полгода по БКЛ совершили 156 млн поездок   

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях во Флагманском центре Филатовской больницы

Собянин рассказал об экскурсиях во флагманском центре Филатовской больницы

Новости часа: свыше 4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦД-3

Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

Территории общей сложностью почти 175 тысяч квадратных метров благоустроят в столице в ближайшее время. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Город приводит в порядок общественные пространства, в том числе у новых станций метро. Следующие на очереди – "Университет Дружбы Народов" и "Корниловская" будущей Троицкой линии. Рядом с вестибюлями уложат плитку и разобьют газоны. Возле станции "Аэропорт Внуково" работы выполнены уже на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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