Собянин рассказал, как приводят в порядок территории у будущих станций метро

Территории общей сложностью почти 175 тысяч квадратных метров благоустроят в столице в ближайшее время. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Город приводит в порядок общественные пространства, в том числе у новых станций метро. Следующие на очереди – "Университет Дружбы Народов" и "Корниловская" будущей Троицкой линии. Рядом с вестибюлями уложат плитку и разобьют газоны. Возле станции "Аэропорт Внуково" работы выполнены уже на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.