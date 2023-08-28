Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

К проектированию столичного метро подключили цифровые технологии. О современных методах, которыми пользуются московские инженеры, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С помощью 3D-моделирования специалисты проводят так называемое виртуальное строительство станций. Это помогает заранее обнаружить ошибки и избежать их во время реальных работ. Компьютерные "двойники" начали активно внедрять, когда строили восточный участок БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.