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Транспорт

Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией

Сергей Собянин сообщил о возрождении усадебных парков Москвы

Новости часа: Московский авиационный центр получил пятую вертолетную площадку – Собянин

Собянин: в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации

Новости часа: в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации

Новости часа: в Москве началось строительство 2-го здания онкобольницы № 62 в "Сколкове"

Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы

Новости часа: спортивный День знаний и выставка "Спорт Экспо-2023" пройдут в "Лужниках"

Собянин рассказал, каким будет новый корпус онкобольницы № 62 в "Сколкове"

К проектированию столичного метро подключили цифровые технологии. О современных методах, которыми пользуются московские инженеры, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С помощью 3D-моделирования специалисты проводят так называемое виртуальное строительство станций. Это помогает заранее обнаружить ошибки и избежать их во время реальных работ. Компьютерные "двойники" начали активно внедрять, когда строили восточный участок БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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