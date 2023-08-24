Собянин: Московский скоростной диаметр – крупнейший проект дорожного строительства в мире

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Проект строительства Московского скоростного диаметра стал одним из крупнейших в мире, отметил Сергей Собянин. Об этом градоначальник сказал в рамках Московского урбанистического форума на площадке "Зарядье".

"Московский скоростной диаметр среди всех городских проектов – самый большой и самый крутой. За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период", – подчеркнул он.

Ранее Собянин сообщил, что специалисты завершили монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра.

По его словам, данный транспортный узел является важным, так как он свяжет ТТК, МСД и улицу Пруд-Ключики. Эстакады разгрузят участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, а также сократят нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК.



Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД