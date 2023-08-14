Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра. Все работы осуществлялись без остановки движения по МЦК, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что данный транспортный узел является важным, так как он свяжет ТТК, МСД и улицу Пруд-Ключики. Эстакады разгрузят участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, а также сократят нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК.

Градоначальник добавил, что пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда через пути МЦД-2 готов на 90%. Он свяжет Волоколамское шоссе в районе дома № 114 и 1-й Тушинский проезд. Благодаря этому появится безопасный путь через железную дорогу. На данный момент специалисты организовали отделочные мероприятия и благоустройство местности. К сентябрю все работы должны быть закончены, заключил мэр.

Накануне Собянин рассказал, что за семь месяцев с начала 2023 года в столице построили 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений и три пешеходных перехода. В списке самых значимых введенных в эксплуатацию объектов числятся участки южного направления МСД от Южной рокады до МКАД.