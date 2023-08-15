Более 20 километров дорог было построено в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года в Москве было возведено 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений и 3 пешеходных перехода. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство транспортной инфраструктуры – важнейшая часть работы по развитию Москвы, созданию доступной и качественного городской среды. Всего в этом году планируется реконструировать и построить свыше 100 километров дорог, в том числе 37 эстакад, тоннелей, путепроводов и мостов, а также 19 надземных или подземных пешеходных переходов", – отметил он.

По словам Бочкарева, одним из важнейших объектов в рамках строительства является южное направление Московского скоростного диаметра, его строительство позволит улучшить обслуживание более 40 районов столицы с населением в 5 миллионов граждан.

В том числе среди значимых городских объектов числятся участки Южной рокады, транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, автодорога Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, Дмитровский путепровод и другие проекты.

Программа развития транспортной инфраструктуры Москвы является одним из успешных проектов города, заявил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

"Важно отметить, что горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы. Конечно, первоначально реакции москвичей были весьма негативные, я имею в виду и выделение пешеходных улиц, и сужение проезжей части. Но уже сейчас люди увидели результат", – сказал он.

В ходе реализации программы москвичи и гости столицы могут наблюдать за появлением новых и эффективных решений, которые могут быть использованы и другими регионами, подчеркнул эксперт.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что за 11 лет с 2011 по 2022 год правительством Москвы было построено 1241,1 километра дорог. Это составляет более 20% от существующей магистральной улично-дорожной сети.

Всего в 2023–2025 годах в Москве планируется построить около 230 километров дорог, сказал он, также напомнив о важности строительства южного направления Московского скоростного диаметра.



Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра