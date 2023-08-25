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Транспорт

Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

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Москва – в мировых лидерах по транспортной доступности. Об этом Сергей Собянин заявил на деловой сессии Московского урбанфорума.

По словам мэра столицы, благодаря новому транспортному каркасу из отдаленных районов до центра москвичи теперь ездят на 20 минут быстрее, и это лучший показатель среди мегаполисов.

За 11 лет в городе построили более тысячи километров дорог. Мэр также напомнил, что с 2010 года на карте столичной подземки прибавилось 78 станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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