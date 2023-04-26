Московское предприятие создало систему автоматизированного планирования производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное предприятие "Моситлаб" представило систему, позволяющую эффективно планировать загрузку производственного оборудования. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Он рассказал, что данная технология была основана на нейронных сетях.

"Она помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование. Разработка может быть внедрена на заводах разного профиля, а недавно она вошла в реестр "Банк технологий", где представлены отечественные высокотехнологичные решения", – добавил Овчинский.

По его словам, столичные предприятия активно продолжают не только масштабировать площадки, но и оптимизировать их с применением современных IT-систем.

Новая разработанная IT-система собирает и анализирует данные производства, а также позволяет минимизировать потери времени, рассчитывая оптимальную последовательность операций, эффективно использовать ресурсы фирмы, быстро создавать планы и контролировать параметры производства и исполнения заказов.

Такая система актуальна, в первую очередь, для заводов с обширной номенклатурой продукции и большим количеством стадий технологического процесса, а также для предприятий с разнообразием применяемых материалов и полуфабрикатов.

Технологические решения для своих производственных площадок московские компании могут найти в "Банке технологий". Перед включением в онлайн-реестр все разработки подвергаются предварительному анализу на наличие успешного опыта внедрения проектов на предприятиях.

Чтобы попасть в "Банк технологий", разработчикам нужно оставить заявку. Компании тоже могут подать заявку на подбор технологического решения в соответствующем разделе сайта.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево запустят интерактивные цифровые помощники в мае. Сначала планируется запустить ограниченное число помощников, до конца года их количество может возрасти до 60 штук.

До этого стало известно, что компания "Тинькофф" и правительство Москвы интегрировали сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID в портал mos.ru и другие городские цифровые ресурсы.