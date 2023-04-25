Минцифры обсуждает проект о предустановке российских ОС на импортные ПК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры РФ обсуждает проект о предустановке отечественных операционных систем на импортные компьютеры и обязательную продажу ПК лишь с уже предустановленным российским программным обеспечением (ПО). Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, разработать проект ведомство хочет в течение мая этого года. Он отметил, что инициатива не коснется смартфонов, так как Минцифры исходит лишь из технической зрелости и наличия конкурентного рынка.

"В этом смысле мы понимаем, что по операционным системам для десктопных ноутбуков в целом у нас очень хорошие показатели по внедрению в 2022 году. И в целом мы считаем, что проблем технических нет", – цитирует Шадаева ТАСС.

Глава ведомства добавил, что речь идет об операционных системах, которые выбрали по итогам опроса: Astra Linux, Alt Linux, "РОСА" и "Ред ОС". Шадаев также заявил о необходимости обозначить, что все ПК должны продаваться как минимум с одной отечественной предустановленной системой.

О том, что правительство планирует обязать продавцов компьютеров предустанавливать на них российские ОС, ранее узнал "Коммерсант". По данным издания, инициативой предполагается штрафовать за нарушение этих требований. Кроме того, в случае игнорирования предписания у продавца могут конфисковать товар.