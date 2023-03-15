21:16Технологии
Microsoft сообщила о взломе ее почты Outlook – СМИ
Фото: depositphotos/wolterke
Американская корпорация Microsoft сообщила о взломе ее почты Outlook, сообщает телеканал CNN.
В компании уточнили, что хакерская атака была проведена с помощью ранее неизвестной уязвимости в программном обеспечении Outlook в апреле – декабре прошлого года.
Американская корпорация также сообщила о хакерских кибератаках и взломах менее 15 организаций.
В СМИ уточнили, что Microsoft приписывает кибератаку хакерской группе APT28. На Западе ее соотносят с российской разведкой.
Ранее сообщалось, что РФ в последнее время фиксирует регулярные попытки подавления или подмены сигнала российских телекоммуникационных спутников, осуществляемые с сопредельной территории.
В настоящее время в России занимаются разработкой программно-аппаратного комплекса. Он может помочь определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, направленной на спутник.
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