Microsoft сообщила о взломе ее почты Outlook – СМИ

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Американская корпорация Microsoft сообщила о взломе ее почты Outlook, сообщает телеканал CNN.

В компании уточнили, что хакерская атака была проведена с помощью ранее неизвестной уязвимости в программном обеспечении Outlook в апреле – декабре прошлого года.

Американская корпорация также сообщила о хакерских кибератаках и взломах менее 15 организаций.

В СМИ уточнили, что Microsoft приписывает кибератаку хакерской группе APT28. На Западе ее соотносят с российской разведкой.

Ранее сообщалось, что РФ в последнее время фиксирует регулярные попытки подавления или подмены сигнала российских телекоммуникационных спутников, осуществляемые с сопредельной территории.

В настоящее время в России занимаются разработкой программно-аппаратного комплекса. Он может помочь определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, направленной на спутник.



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