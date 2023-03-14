Спутниковый оператор РФ заявил о постоянных атаках на российские аппараты

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РФ в последнее время фиксирует регулярные попытки подавления или подмены сигнала российских телекоммуникационных спутников, осуществляемые с сопредельной территории. Об этом рассказал генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин в ходе форума цифровой трансформации "Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету".

Он заявил, что на данный момент на территории России занимаются разработкой программно-аппаратного комплекса. Он может помочь определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, направленной на спутник.

"К сожалению, в последнее время это произвело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, многие СМИ из сообщений знают, что есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить", – цитирует Волина ТАСС.

Ранее в интернете появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио звучала сирена, а затем голос, предупреждающий об угрозе ракетного удара. Он призывал жителей проследовать в укрытия.

В МЧС РФ инцидент охарактеризовали как хакерскую атаку на серверы коммерческих радиостанций. С подобными заявлениями выступили власти российских регионов, которые назвали ситуацию "провокацией пособников киевского режима".

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