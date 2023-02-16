Хакеры Phoenix сообщили об атаке на сайт МИД Испании

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Российская группировка хакеров Phoenix сообщила об атаке на сайт министерства иностранных дел и международного сотрудничества Испании, передает "Газета.ру".

"Поводом для атаки стали многочисленные акты помощи Киеву со стороны правительства Испании. В частности, так мы отвечаем на обещание Испании передать ВСУ танки Leopard", – заявил лидер группировки, известный под ником Chapaevv.

По словам хакера, мощность DDoS составляет около 200 гигабит в секунду. Продолжать атаку группировка планирует до тех пор, пока МИД Испании не сменит домен сайта.

В Phoenix заявили, что сейчас сайт иностранного ведомства не открывается из России, США, Испании, Италии, Франции, Германии и некоторых других стран.

Ранее группировка KillNet сообщила об организации сбоя в IT-системах одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group. Российские хакеры назвали атаку ответом на решение ФРГ передать Киеву танки Leopard.

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