Запад вербует хакеров для операций против России – дипломат РФ в ООН

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Страны Запада активно вербуют хакеров и вовлекают рядовых пользователей для проведения операций против России. Об этом на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий заявила представитель России Ирина Тяжлова.

Она заявила, что информационные структуры РФ подвергаются компьютерным атакам, интенсивность которых после начала спецоперации на Украине выросла в десятки раз.

"Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность", – приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, Тяжлова отметила, что после начала спецоперации, страны Запада развязали полномасштабную кампанию против России. По ее словам, западные государства стремятся "проверить на прочность" экономику, финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности РФ.

Ранее сообщалось о хакерской атаке, из-за которой эфире радиостанций и телеканалов некоторых регионов России прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. В МЧС России подчеркнули, что информация о воздушной тревоге являлась ложной и не соответствовала действительности.

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