МЧС перенесло проверки систем оповещения в регионах РФ из-за хакерских атак

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

ГУ МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения из-за недавних хакерских атак. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Томской области.

Изначально проверка было запланирована на 1 марта. Позже процедуру перенесли на неопределенный срок.

"По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи", – говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в областной администрации, перенос проверки на неуказанный срок распространяется на все российские регионы.

До этого в эфире радиостанций некоторых российских регионов неоднократно звучала информация об объявлении воздушной тревоги. Впервые подобное в 2023 году произошло 22 февраля, затем – 28 февраля. В ГУ МЧС РФ объяснили инцидент хакерской атакой.



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