Эксперт заявил о возможности хакеров взламывать серверы радио и ТВ-каналов удаленно

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Злоумышленники могут совершать атаки на серверы радиостанций и ТВ-каналов в удаленном формате. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина.

"Хакеры могли получить доступ к серверам удаленно, поскольку серверы подключены к глобальной сети Интернет. Как правило, устройства, которые подключены к интернету, более подвержены атакам, нежели те, которые не подключены", – сообщил он.

По словам специалиста, совершенная ранее "акция" могла быть запланирована хакерами заранее. Злоумышленники, вероятнее всего, заменили файлы, которые должны были проигрываться в эфире на собственные, считает Вакулин.

Также коды доступа к радиостанциям могли сообщить и сами сотрудники, предположил специалист. Таким образом заметить подмену невозможно.

До этого в эфире радиостанций некоторых российских регионов прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Позже в ГУ МЧС РФ объяснили инцидент хакерской атакой.

Информация оказалась ложной и не соответствовала действительности.



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