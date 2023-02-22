В МЧС назвали хакерской атакой объявление по радио воздушной тревоги в ряде регионов РФ

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Объявление по радио воздушной тревоги в ряде российских регионов является результатом хакерской атаки на серверы коммерческих радиостанций. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС РФ.

Ранее в Сети появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио звучали сирена, а затем женский голос, предупреждающий об угрозе ракетного удара и призывавший проследовать в укрытия.

"Данная информация является фейком и не соответствует действительности", – пояснили в ведомстве, призвав россиян ориентироваться на информацию официальных источников.

Данные об угрозе ракетного удара также опровергли власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей.

По данным правительства Воронежской области, сообщение прозвучало на радиостанции Relax FM.

"Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности", – сообщили в телеграм-канале регионального правительства, уточнив, что ситуация в субъекте РФ контролируется.

В оперативном штабе Белгородской области отметили, что взлом одной из радиостанций, предположительно, произошел со стороны Украины. Жителям региона рекомендовали сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

"В случае ЧС вся оперативная информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках", – говорится в сообщении.

В Курганской области подчеркнули, что атака была совершена на "Авторадио". Распространяемая информация также оказалась недостоверной. Профильные ведомства проводят необходимую работу, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее стало известно, что наиболее подверженными кибератакам в 2022 году стали государственный сектор, объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения. Количество кибератак на РФ в прошлом году выросло на 80% на фоне спецоперации, сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.



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