Интерактивные цифровые помощники начнут работать в аэропорту Шереметьево в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московском аэропорту Шереметьево запустят интерактивные цифровые помощники в мае. Об этом Агентству "Москва" заявил директор дирекции ИТ-систем управления производством воздушной гавани Сергей Пашинский.

"Будет расставлено некоторое количество этих модных новых киосков. Пока запускаем для одной авиакомпании, а дальше будем тиражировать", – указал он.

По словам собеседника агентства, в мае планируется запустить ограниченное число помощников, до конца года их количество может возрасти до 60 штук. Пашинский отметил, что киоски хотят поместить в терминал С.

"Сейчас поставщики этих киосков сделали интеграцию с "Астрой" – "Сирена тревел", что позволило добавить в киоск функцию регистрации пассажиров. Как только "Сирена тревел" подтверждает, что мы прошли тестирование, мы готовы стартовать", – добавил он.

Так, в подобных киосках пассажиры смогут самостоятельно зарегистрироваться, приобрести дополнительные услуги, проложить маршруты по аэропорту и посмотреть расписание рейсов.

Ранее сообщалось, что все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в период с 29 апреля по 7 мая будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Изменения связаны с проведением плановых мероприятий на железной дороге. Конечной остановкой при следовании из воздушной гавани будет Савеловский вокзал.