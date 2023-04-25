Движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят с 29 апреля

Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят с субботы, 29 апреля, примерно на неделю. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"Технологическое окно продолжительностью 9 суток назначено с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая. <...> На период работ движение поездов на соединительной ветви будет временно приостановлено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время там пройдут работы по укладке первого главного пути от Белорусского вокзала до платформы Беговая, второго пути – от Беговой до Савеловского вокзала и третьего пути – между вокзалами. Это позволит отказаться от реверсивного движения на участке и вернуться к прежним объемам перевозок на МЦД-1.

Помимо отмены движения, между вокзалами изменится расписание пригородных электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД, поездов первого Московского центрального диаметра и аэроэкспрессов. Пассажиров просят заранее узнавать об изменениях в расписании.

Ранее сообщалось, что до 20 мая изменится расписание поездов на Киевском направлении МЖД. Это связано с реконструкцией участка Киевский вокзал – Минская. В период ограничений часть поездов будет следовать лишь от/до Минской вместо Киевского вокзала. При этом интервалы движения увеличатся до 30 минут.

