Дополнительный поезд запустили в Крым из столицы накануне майских каникул

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила дополнительный поезд № 159/160, осуществляющий рейсы по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь на фоне майских каникул. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Дополнительные рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников. Продажи билетов на поезд № 159/160 стартуют сегодня", – говорится в сообщении.

Перед каникулами поезд осуществит две пары рейсов по указанному маршруту. Поезд № 159/160 стартует из Симферополя 26 и 27 апреля в 10:40, а уже на столичный Казанский вокзал он прибудет на следующий день в 23:54.

Из Москвы поезда поедут 28 апреля в 07:40, 29 апреля в 09:42 и приедут в Симферополь 30 апреля и 1 мая в 02:35.

Ранее стало известно, что Рижский вокзал на время приостановил работу с пассажирами. Доступ в некоторые помещения – зал ожидания, кассы дальнего следования, санитарные комнаты, медпункт – закроют в период с 24 апреля по 31 августа.