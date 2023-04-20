Расписание поездов изменится в ночь с 24 на 25 и с 25 на 26 апреля на МЦД-2 в Москве

Фото: портал портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов изменится в ночь с 24 на 25 и с 25 на 26 апреля на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 21:30 до 05:30 с 24 на 25 и с 25 на 26 апреля изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что на Курском направлении железнодорожники увеличат интервалы движения электропоездов до 1 часа. Кроме того, отменят часть поездов, еще у части электричек изменится количество остановок на участке от Подольска до Царицыно.

В то же время на Рижском направлении часть поездов будет выведена из расписания. Также увеличат интервалы движения поездов до 40 минут.

Во время технических окон закроют путь в сторону Москвы на станции Царицыно, это нужно для замены стрелочного перевода. Электрички будут курсировать в реверсивном направлении по пути "из Москвы".

В ведомстве рекомендовали пассажирам сверяться с актуальным расписанием в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", в приложении и на сайте перевозчика, а также планировать поездки заранее.

Ранее сообщили, что все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 22 и 23 апреля будут отправляться с Савеловского вокзала и делать остановку на Окружной. Временные изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

Аэроэкспрессы с Савеловского вокзала и станции Окружная будут курсировать каждые 30–40 минут по стандартному расписанию. Часть аэроэкспрессов продолжит курсировать на участке от Одинцова до Белорусского вокзала в режиме МЦД, но в Шереметьево они не следовать не будут.

