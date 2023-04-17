Поезда не будут ходить между Белорусским и Савеловским вокзалами с 22 по 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов приостановят с 22 по 24 апреля на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено в предстоящие выходные в связи с развитием инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4", – говорится в сообщении.

Уточняется, что поезда не будут ходить с 03:00 22 апреля до 03:00 24 апреля. Это затронет как пригородные электрички, так и аэроэкспрессы и поезда МЦД-1. Пассажиров просят заранее узнавать об изменениях в расписании.

В указанный промежуток времени специалисты проведут переключение участка главного пути, расположенного на соединительной ветви вокзалами, на стациях Москва-Бутырская и Москва-Смоленская обновят стрелочные переводы.

Масштабные работы в настоящее время идут на Белорусском вокзале: там строят пешеходный тоннель, две новые платформы и сход на Тверской путепровод. А на Беговой сейчас возводят фундамент южной части конкорса и строят новые платформы.

Ранее сообщалось, что до 20 мая меняется расписание поездов на Киевском направлении МЖД. Изменения связаны с реконструкцией участка Киевский вокзал – Минская в рамках подготовки к запуску МЦД-4. Интервалы увеличат до 30 минут, у части поездов изменятся отправные и конечные станции.



Расписание электричек изменится на четырех направлениях МЖД

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