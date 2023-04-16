Движение ограничат на участках Филевского бульвара и Берегового проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На территории Берегового проезда и Филевского бульвара с 17 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД рассказали, что ограничения связаны со строительными мероприятиями и реконструкцией улично-дорожной сети.

"В период с 17 апреля 2023 года по 31 октября 2025 года будет перекрыто движение по проезжей части и тротуару на участке от дома 3 до дома 5, строение 1 по Береговому проезду, также в районе пересечения Берегового проезда и Проектируемого проезда № 2017 будет ограничено движение по одной из двух полос в каждом направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 17 апреля по 15 мая этого года перекроют движение транспорта на Филевском бульваре от дома 40 до дома 14.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги и первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) временно изменится из-за возведения ТПУ "Лианозово". Интервалы с 17:00 до 23:00 увеличат до 40 минут, после 23:00 – до часа.

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