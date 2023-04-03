График поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений МЖД изменится 8–10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов изменится на МЦД-2, Курском и Рижском направлении МЖД с 8 по 10 апреля из-за работ на участке Красный Балтиец – Стрешнево. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"В предстоящие выходные внесены значительные корректировки в расписании <...> в связи с работами по переводу на цифровое управление движением участка Красный Балтиец – Стрешнево. <...> Планируется перевести на микропроцессорную систему управления движением 50 стрелочных переводов и более 135 светофоров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут продолжаться с 10:00 субботы до 04:30 понедельника. В это время поезда будут ходить только по одному пути, из-за чего часть составов выведут из расписания, другие же проследуют по укороченным маршрутам, например, от Подольска до Курского вокзала или от Нахабина до станций Тушинская, Трикотажная, Площадь трех вокзалов.

Также возможны изменения во времени отправления или прибытия поезда, в количестве остановок на маршруте следования. Пассажиров просят быть внимательнее и заранее узнавать обо всех изменениях в расписании.

Ранее сообщалось, что с 3 по 29 апреля график движения поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. В это время будут идти работы по реконструкции станции Лианозово МЦД-1, а также строительству третьего и четвертого главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4.



Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД с 3 апреля

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