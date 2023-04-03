Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменили с 3 по 29 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменили с 3 по 29 апреля. Об этом сообщает сайт магистрали.

Изменения связаны с мероприятиями по развитию инфраструктуры для первого (МЦД-1) и четвертого (МЦД-4) рейсов Московских центральных диаметров. Специалисты займутся реконструкцией станции Лианозово МЦД-1, а также возведением дополнительных третьего и четвертого главных путей между Белорусским и Савеловским вокзалами для МЦД-4.

В основном мероприятия будут проводиться в ночное время. Технологические окна намечены в будни с 3 по 29 апреля. Это поможет не нарушить объемы движения днем, а также утренние и вечерние часы пик, отметили представители магистрали.

"В выходные дни, с 8 на 9 и с 22 на 23 апреля, на остановочном пункте Лианозово работы будут проводиться в период с 17:30 до 05:30", – говорится в сообщении.

На данный момент в районе Лианозово организованы мероприятия по возведению двух новых платформ. Специалисты уже построили основные конструкции одной из них, на второй же проводятся фундаментальные работы. Вместе с этим параллельно проходит модернизация объектов энергообеспечения и возведение южного и северного подземных вестибюлей.

Для безопасного движения во время строительных мероприятий специалисты установили вспомогательные инженерные конструкции. Движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково организуют по одному пути в реверсивном режиме, а на соединительной ветви между вокзалами движение будет приостанавливаться в период с 01:05 до 05:15.

В связи с этим сотрудники магистрали также ввели изменения в расписание пригородных поездов. Речь идет в том числе об аэроэкспрессах и МЦД-1.

Ранее в пресс-службе столичного Дептранса рассказали, с 3 апреля до 25 августа будут введены ограничения на движение в Мукомольном проезде. Изменения связаны с организацией мероприятий по строительству инженерных сетей.

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