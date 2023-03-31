Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится в начале апреля

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

График движения поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится с 3 по 6 апреля из-за подготовки к запуску МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, в дневное время, с 11:30 до 16:30, на участке от станции Крюково в Зеленограде до Ленинградского вокзала движения не будет совсем. В остальные часы поезда будут ходить с увеличенными интервалами: 20 минут – в пиковые часы, 40 минут – в обычное время.

В качестве альтернативы пассажирам рекомендовали пользоваться московскими автобусами, которые отходят из Зеленограда и от станций Молжаниново, Грачевская, Моссельмаш и Останкино, а также пригородными автобусами от станций Сходня, Химки и Левобережная.

В Дептрансе напомнили, что изменения вводятся на Ленинградском направлении последние несколько месяцев. Это, в частности, связано со строительством ТПУ в Зеленограде, обновлением инфраструктуры и строительством путепровода в Малине перед запуском МЦД-3. Предстоящие изменения нужны, чтобы успеть закончить работы в срок.

Отмечается, что уже в текущем году обновление инфраструктуры позволит сократить интервалы на Ленинградском направлении в пиковые часы до 5–7 минут, также появится возможность бесплатно пересаживаться на метро и МЦК.

Ранее сообщалось, что специалисты ЦППК подготовят к лету 1 313 станций и свыше 250 пригородных поездов. При подготовке составов особое внимание уделят работе систем, отвечающих за комфорт и безопасность пассажиров. Станции между тем помоют и при необходимости отремонтируют.



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