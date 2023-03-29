Расписание поездов изменится на Савеловском направлении в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов изменится на Савеловском направлении МЦД-1 в будние дни с 3 по 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По будням в ночные часы будут строить ТПУ "Лианозово" – для этого будут поочередно закрываться пути на участке от Бескудникова до Лобни. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути", – объяснили в ведомстве.

Отмечается, что во временные отрезки с 19:00 до 22:00 поезда будут следовать с интервалами в 20 минут, а после 22:00 – с интервалами до одного часа. Причем в ночное время часть поездов отменят, а у другой части изменят остановки на участке от Дегунина до Лобни.

Изменения также коснутся аэроэкспрессов, следующих в Шереметьево. Вместо них пассажиры смогут воспользоваться автобусами, отбывающими от станции метро "Ховрино".

Ранее сообщалось, что в апреле также изменится расписание поездов на Казанском направлении МЖД. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-3. Интервалы между электричками увеличат вплоть до 40 минут, часть составов выведут из расписания.



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