График движения поездов изменится на Казанском направлении в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов на Казанском направлении МЖД изменится в апреле из-за подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, в период с 5 по 26 апреля интервалы между электричками будут увеличены до 20 минут в часы пик и до 40 минут – в течение дня. Часть поездов выведут из расписания, другие же проследуют по измененным маршрутам: часть будет следовать от или до станции Перово, еще часть – от или до Казанского вокзала.

Кроме того, с 31 марта на 1 апреля и с 1 на 2 апреля в период с 21:20 до 05:20 изменится время прибытия и отправления составов, а в ночные часы с 2 по 5 апреля будет закрыт один путь на станции Перово.

Ранее сообщалось, что расписание поездов изменится на участках от Ольгина и Балашихи до Нижегородской с 03:30 28 марта до 03:30 24 апреля. Это связано с завершением строительства участка Юго-Восточной хорды.



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